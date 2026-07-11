2026'nın sürprizi: Kablolu kulaklıklar yeniden moda oldu

İlk olarak 1980'lerde efsanevi Sony Walkman ile hayatımıza giren bu nostaljik aksesuarlar, batarya derdinden ve teknolojik cihazların planlı eskitme stratejilerinden yorulan yeni neslin yeniden gözdesi haline gelmeyi başardı.

KABLOLU KULAKLIKLARA YÖNELİŞİN ANA NEDENLERİ:

Kesintisiz ve Güvenilir Deneyim: Şarj bitme endişesi taşımaz, podcast veya müziğin ortasında kapanmayan anında tak-çalıştır basitliği sunar.

Şarj bitme endişesi taşımaz, podcast veya müziğin ortasında kapanmayan anında tak-çalıştır basitliği sunar. Uygun Fiyata Yüksek Kalite: Kablo üzerinden sağlanan iletim, gecikmesiz ve yüksek çözünürlüklü sesi, pahalı kablosuz alternatiflerine kıyasla çok daha uygun fiyatlarla kullanıcıya ulaştırır.

Kablo üzerinden sağlanan iletim, gecikmesiz ve yüksek çözünürlüklü sesi, pahalı kablosuz alternatiflerine kıyasla çok daha uygun fiyatlarla kullanıcıya ulaştırır. Teknolojik Yorgunluk: Sürekli veri toplayan akıllı cihazlardan sıkılan kullanıcılar; yazılım güncellemesi istemeyen, sessiz ve "pasif" donanımlara özlem duyuyor.

Sürekli veri toplayan akıllı cihazlardan sıkılan kullanıcılar; yazılım güncellemesi istemeyen, sessiz ve "pasif" donanımlara özlem duyuyor. Sosyal Medya Etkisi: TikTok ve Instagram'daki trendlerin de etkisiyle, boyundan sarkan kablolar artık "vintage" bir moda ikonu kabul ediliyor.

Telefon üreticileri, kendi kârlı kablosuz ekosistemlerini pazarlamak için evrensel kulaklık girişini (jack) cihazlardan kasten kaldırmıştı. Ancak tüketicilerin bu duruma tepkisi hızla büyüyor. Nitekim araştırma şirketi Circana'nın verilerine göre, 2026'nın ilk çeyreğinde kablolu kulaklık satışları büyük bir patlama yaşadı.

Kullanıcılar dönüştürücü adaptörlerle bu direnişi sürdürürken, yaklaşan iPhone 18 Pro sızıntılarının tamamen portsuz (girişsiz) bir tasarıma işaret etmesi, kablo tutkunlarının gelecekteki akıbetini şimdiden merak konusu yapıyor.