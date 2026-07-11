Meta, gelen tepkiler üzerine Instagram'daki yeni yapay zeka özelliğini iptal etti

Geçtiğimiz salı günü kullanıma sunulan "Muse Image" adlı bu özellik, kişilerin izni olmadan başkalarının fotoğraflarını kullanarak yeni görseller üretilmesine olanak tanıyordu. Herhangi bir kullanıcının, hesabı herkese açık olan başka birinin kullanıcı adını sisteme girmesi, o kişinin fotoğrafının yapay zeka tarafından farklı bir görsele entegre edilmesi için yeterliydi. Tüm Instagram kullanıcılarının bu sisteme otomatik (varsayılan) olarak dahil edilmesi ise tepkilerin büyümesine neden oldu.

Sosyal medyada özelliğin kapatılması yönünde çağrılar yapılırken, ABD'li oyuncular sendikası SAG-AFTRA da Meta'nın adımını "kamuoyu hassasiyetinin tamamen yanlış hesaplanması" olarak nitelendirdi.

Geri adım atan Meta, asıl niyetlerinin "faydalı ve yaratıcı bir araç sunmak" olduğunu belirterek hatasını kabul etti. Şirket, "Bu özelliğin amacını aştığı yönünde geri bildirimler aldık, bu nedenle artık kullanımdan kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Kararı memnuniyetle karşılayan SAG-AFTRA ise, rıza dışı oluşturulan dijital kopyaların bilinen tehlikelerine dikkat çekerek, Meta'nın bu tür bir kullanımı teşvik eden aracı durdurmasını takdirle karşıladıklarını duyurdu.