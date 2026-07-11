Moleküler matkaplar: Kanser hücrelerini parçalayan yeni teknoloji

Rice Üniversitesi araştırmacıları ve ortakları, kanser tedavisinde çığır açabilecek "Moleküler Matkaplar" (Molecular Jackhammers) adlı yepyeni bir yaklaşım geliştirdi. Bu yenilikçi teknik, kanser hücrelerini kimyasal olarak zehirlemek yerine zarlarını mekanik bir hızla parçalamayı hedefliyor.

Yöntem Nasıl Çalışıyor?

Tıbbi görüntülemede zaten kullanılmakta olan aminosiyanin molekülleri tümörlü bölgeye gönderiliyor.

molekülleri tümörlü bölgeye gönderiliyor. Bu moleküller yakın kızılötesi ışığa maruz kaldığında, saniyede yaklaşık 40 trilyon kez titreşmeye başlıyor.

Oluşan bu muazzam mekanik güç, kanser hücresinin zarını fiziksel olarak yırtarak hücreyi yok ediyor.

Laboratuvar Başarısı ve Avantajları

Nature Chemistry dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu yöntem laboratuvar ortamındaki kanser hücrelerinin %99'unu başarıyla yok etti ve melanomlu (cilt kanseri) farelerin yarısını tamamen iyileştirdi. Yakın kızılötesi ışığın dokulara derinlemesine nüfuz edebilmesi, gelecekte cerrahi kesiğe gerek kalmadan iç organlardaki tümörlerin vurulmasını sağlayabilir. Ayrıca yöntemin kimyasal değil mekanik olması, kanserin tedaviye direnç geliştirmesini zorlaştırıyor.

Gerçekçi Bir Bakış Tüm bu heyecan verici sonuçlara rağmen, uzmanlar yöntemin henüz insanlar için hazır bir tedavi olmadığı konusunda uyarıyor. İnsan vücudunun karmaşık yapısı içinde hedef şaşırmadan sadece kanserli hücrelere ulaşmak ve sağlıklı dokuları korumak hâlâ büyük bir bilimsel engel.

Yine de bu teknoloji, geleceğin kanser tedavilerinde mekanik gücün güçlü bir silah olarak kullanılabileceğini kanıtlayan son derece önemli bir adımdır.