Yapay zekânın büyüsü bozuluyor mu? Günlük yoğun kullanım %31 düştü

1.008 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, katılımcıların yalnızca %14'ü yapay zekâyı "günde birkaç kez" kullandığını belirtti. Daha da dikkat çekici olanı, teknolojiyi hayatından tamamen çıkaranların sayısındaki artış oldu: Yapay zekâyı "hiç kullanmadığını" belirtenlerin oranı, geçen yıla kıyasla %24'lük bir sıçrama göstererek %30 seviyesine ulaştı.

Kullanıcıları yapay zekâdan uzaklaştıran başlıca nedenler şu şekilde sıralanıyor:

Gizlilik ve Veri Güvenliği: Katılımcıların %32'si kişisel verilerinin sohbet botları tarafından nasıl işlendiği konusunda endişe duyuyor.

Katılımcıların %32'si kişisel verilerinin sohbet botları tarafından nasıl işlendiği konusunda endişe duyuyor. İnsan Etkileşimi İhtiyacı: %31'lik bir kesim, sanal sohbetler yerine gerçek insanlarla iletişim kurmayı tercih ediyor.

%31'lik bir kesim, sanal sohbetler yerine gerçek insanlarla iletişim kurmayı tercih ediyor. Mevcut Durumdan Memnuniyet: Kullanıcıların %29'u hayatlarını yapay zekâ asistanları olmadan da rahatça sürdürebildiklerini ifade ediyor.

Kullanıcıların %29'u hayatlarını yapay zekâ asistanları olmadan da rahatça sürdürebildiklerini ifade ediyor. Aşırı Bağımlılık ve Tekdüzelik: Katılımcıların %26'sı teknolojiye aşırı bağımlı hâle gelmekten, %24'ü ise yazışmalarda kendi özgün kişiliklerini ve seslerini kaybetmekten korkuyor.

Bu sonuçlar, yapay zekâ yatırımları hız kesmeden devam etse de, tüketici cephesinde giderek büyüyen bir şüpheciliğin ve yapay zekâ yorgunluğunun baş gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.