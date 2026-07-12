Afrika'da şaşırtan gelişme! Yer kabuğu hiç görülmemiş şekilde inceliyor

Araştırmacılar, bölgede yer kabuğunun kalınlığının bazı noktalarda yaklaşık 13 kilometreye kadar düştüğünü belirledi. Bu değer, kıtasal kabuğun ortalama 30 kilometrelik kalınlığının oldukça altında. Bulgular, Doğu Afrika'nın daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde ayrılma sürecine girmiş olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu sürecin insan ömrü içinde gerçekleşmeyeceğini vurguluyor. Ancak milyonlarca yıl içinde yer kabuğunun tamamen yarılmasıyla bölgeye deniz sularının dolabileceği, yeni bir okyanusun oluşabileceği ve Doğu Afrika'nın ana kıtadan ayrılarak bağımsız bir kara parçasına dönüşebileceği ifade ediliyor.