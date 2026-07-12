Afrika'da şaşırtan gelişme! Yer kabuğu hiç görülmemiş şekilde inceliyor
Bilim insanları, Afrika kıtasının doğusunda yer alan yer kabuğunun daha önce hiç gözlemlenmemiş bir şekilde inceldiğini ortaya koydu. Yeni araştırmaya göre Kenya ve Etiyopya arasındaki Turkana Rift Bölgesi, kıtaların parçalanma sürecinde kritik bir aşama olan "boyunlaşma" evresine girdi.
Araştırmacılar, bölgede yer kabuğunun kalınlığının bazı noktalarda yaklaşık 13 kilometreye kadar düştüğünü belirledi. Bu değer, kıtasal kabuğun ortalama 30 kilometrelik kalınlığının oldukça altında. Bulgular, Doğu Afrika'nın daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde ayrılma sürecine girmiş olabileceğini gösteriyor.
Uzmanlar, bu sürecin insan ömrü içinde gerçekleşmeyeceğini vurguluyor. Ancak milyonlarca yıl içinde yer kabuğunun tamamen yarılmasıyla bölgeye deniz sularının dolabileceği, yeni bir okyanusun oluşabileceği ve Doğu Afrika'nın ana kıtadan ayrılarak bağımsız bir kara parçasına dönüşebileceği ifade ediliyor.
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