Gece geç yatıyorsanız dikkat! Araştırma kilo almanın gizli nedenini ortaya çıkardı

Yeni Zelanda'da 287 sağlıklı kadın üzerinde yürütülen çalışmada, erken yatanlarla geç yatanların gün içinde benzer miktarda kalori tükettiği ancak öğün saatlerinin belirgin şekilde farklı olduğu belirlendi. Gececil olarak tanımlanan katılımcılar sabah saatlerinde daha az yemek yerken, akşam 20.00'den sonra daha fazla kalori, karbonhidrat ve yağ tüketti.

Araştırmada geç yatanların vücut kitle indeksinin, vücut yağ oranının ve özellikle karın bölgesindeki yağlanmanın daha yüksek olduğu görüldü. Ayrıca kan testlerinde daha yüksek trigliserit, insülin ve kan şekeri değerleri ile daha düşük "iyi kolesterol" seviyeleri tespit edildi.

Araştırmacılar, gece saatlerinde yemek yemenin vücudun enerji kullanımını olumsuz etkileyebileceğini, bu nedenle fazla kalorinin depolanarak obezite ve metabolik hastalık riskini artırabileceğini belirtti.