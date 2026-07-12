Samanyolu sandığımızdan daha büyük olabilir: Bilim insanları galaksinin haritasını yeniden çiziyor

Araştırmacılar, bu sonuca evrendeki en güçlü patlamalar arasında yer alan gama ışını patlamalarının oluşturduğu X-ışını yankılarını inceleyerek ulaştı. Yapılan ölçümler, Samanyolu'nun Dış Kolu ile Scutum-Centaurus kolunun sanılandan binlerce ışık yılı daha uzakta bulunduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bu farkın küçük görünmesine rağmen galaksinin toplam kütlesi, büyüklüğü ve yapısına ilişkin hesaplamaların yeniden gözden geçirilmesini gerektirebileceğini belirtiyor. Çalışma ayrıca Samanyolu'nun düşünüldüğü kadar simetrik olmayabileceğini ve şeklinin daha düzensiz bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, gelecekte gözlemlenecek yeni gama ışını patlamaları sayesinde Samanyolu'nun gerçek boyutu ve yapısının daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.