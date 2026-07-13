Hapşırığı tutmak sandığınız kadar masum değil! Uzmanlar ciddi risklere dikkat çekti

Uzmanlara göre, burun ve ağız aynı anda kapatılarak hapşırık engellendiğinde oluşan yüksek basınç dışarı çıkamıyor ve kulak, boğaz ile boyun dokularına yöneliyor. Bu durum nadir vakalarda kulak zarının yırtılması, orta kulakta basınç hasarı, boğaz dokusunda yaralanma ve boyun ya da göğüs bölgesinde hava birikmesi gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Araştırmacılar, bu tür komplikasyonların seyrek görüldüğünü vurgulasa da, en güvenli yöntemin hapşırığı bastırmak yerine mendile veya dirseğin iç kısmına doğru hapşırmak olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ayrıca, hapşırık refleksi tamamen başlamadan önce bazı durumlarda nefes düzenini değiştirmek veya burnu hafifçe uyarmak gibi yöntemlerin hapşırığı durdurabileceğini, ancak refleks başladıktan sonra bunu engellemeye çalışmanın önerilmediğini ifade ediyor.