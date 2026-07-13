Saatlerce ara vermeden oturmanın gizli riski ortaya çıktı! Kanserle bağlantısı araştırıldı

Bilim insanları, 91 bin 292 kişinin hareket verilerini yaklaşık 12 yıl boyunca takip etti. Araştırmaya göre, günde kesintisiz oturarak geçirilen her ek saat, kanserden ölüm riskini yüzde 9 artırıyor. Buna karşılık, uzun oturma sürelerinin kısa hareket molalarıyla bölünmesi ise daha düşük kanser riskiyle ilişkilendirildi.

Araştırmada ayrıca, her gün kesintisiz oturulan bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesinin kanserden ölüm riskini yaklaşık yüzde 12 azaltabileceği görüldü. Uzmanlar, bu hafif aktivitelerin kısa yürüyüşler yapmak, ayağa kalkmak veya ev ve ofis içinde hareket etmek kadar basit olabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, çalışmanın doğrudan neden-sonuç ilişkisi kanıtlamadığını vurgularken, gün içinde düzenli hareket molaları vermenin sağlığı korumaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

Araştırma PLOS Medicine dergisinde yayımlandı.