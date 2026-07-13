Saatlerce ara vermeden oturmanın gizli riski ortaya çıktı! Kanserle bağlantısı araştırıldı
Uzun süre hiç hareket etmeden oturmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine bir yenisi eklendi. Kapsamlı bir araştırma, her gün uzun süre kesintisiz oturmanın kanser nedeniyle ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları, 91 bin 292 kişinin hareket verilerini yaklaşık 12 yıl boyunca takip etti. Araştırmaya göre, günde kesintisiz oturarak geçirilen her ek saat, kanserden ölüm riskini yüzde 9 artırıyor. Buna karşılık, uzun oturma sürelerinin kısa hareket molalarıyla bölünmesi ise daha düşük kanser riskiyle ilişkilendirildi.
Araştırmada ayrıca, her gün kesintisiz oturulan bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesinin kanserden ölüm riskini yaklaşık yüzde 12 azaltabileceği görüldü. Uzmanlar, bu hafif aktivitelerin kısa yürüyüşler yapmak, ayağa kalkmak veya ev ve ofis içinde hareket etmek kadar basit olabileceğini belirtti.
Araştırmacılar, çalışmanın doğrudan neden-sonuç ilişkisi kanıtlamadığını vurgularken, gün içinde düzenli hareket molaları vermenin sağlığı korumaya yardımcı olabileceğini ifade etti.
Araştırma PLOS Medicine dergisinde yayımlandı.