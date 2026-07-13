Saçınızı sevmeniz sandığınızdan daha önemli olabilir! Araştırma dikkat çeken bağlantıyı ortaya koydu

İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışma, saçını olduğu gibi kabul eden ve saç tercihlerini başkalarının beklentilerine göre değil kendi isteğine göre yapan kişilerin kendilerini daha öz güvenli ve mutlu hissettiğini ortaya koydu.

Araştırmada, 18-68 yaş arasındaki 21 yetişkinle yapılan detaylı görüşmeler incelendi. Katılımcılar, saçlarını kusurlarıyla birlikte kabul etmenin, saçlarını kendilerini ifade etmenin bir parçası olarak görmenin ve dışarıdan gelen eleştirilere göre değil kendi isteklerine göre karar vermenin benlik saygısını güçlendirdiğini ifade etti.

Araştırmacılar, çalışmanın küçük bir katılımcı grubuyla yapıldığı için neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını vurgularken, saçla kurulan olumlu ilişkinin beden algısı ve ruh sağlığı açısından önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Bulgular Body Image dergisinde yayımlandı.