Çin'den dünyanın ilk yapay zeka ajanlı telefonu!

Cihazın kalbinde, sadece soruları yanıtlayan klasik bir sohbet botu olmak yerine görevleri baştan sona kendi başına tamamlayabilen Step Amoo yapay zeka ajanı yer alıyor. Standart telefonların aksine StepX Neo, doğal dil komutlarını anlayarak birden fazla uygulamayı aynı anda koordine edebiliyor. Örneğin, tek bir cümlelik komutla uçuş arıyor, otel seçeneklerini değerlendiriyor ve tüm seyahat planını tek seferde organize edebiliyor.

CİHAZIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Özel İşletim Sistemi: Standart Android üzerine sonradan eklenmiş bir uygulama değil. Cihaz, iletişimden sistem araçlarına kadar yeniden yapılandırılmış Step AOS sistemini kullanıyor.

Çevrimdışı Kullanım: İnternet bağlantısı olmasa dahi 32 dilde anında çeviri, yerel ulaşım bilgileri ve check-in hatırlatmaları gibi temel görevleri "Step Edge" yapay zeka modeliyle doğrudan cihaz üzerinde yürütebiliyor.

İnternet bağlantısı olmasa dahi 32 dilde anında çeviri, yerel ulaşım bilgileri ve check-in hatırlatmaları gibi temel görevleri "Step Edge" yapay zeka modeliyle doğrudan cihaz üzerinde yürütebiliyor. Güçlü Entegrasyonlar: Alipay, Didi, WPS Office ve CapCut gibi popüler hizmetlerle doğrudan bağlantılı çalışıyor.

Kullanıcı alışkanlıklarını zamanla öğrenen telefon; bellek, karar verme ve güvenlik odaklı üç katmanlı bir yapıyla işlemleri yönetiyor. Akıllı telefon sektöründe "uygulama merkezli" dönemden "ajan merkezli" döneme geçişi başlatma iddiası taşıyan StepX Neo'nun fiyatı, çıkış tarihi ve küresel satış planları ise henüz netlik kazanmadı.