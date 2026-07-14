Teknokulis Haberler Giyilebilir teknolojide çığır açan buluş: İnsan beyni gibi düşünen "yapay zeka deri bandı"

Giyilebilir teknolojide çığır açan buluş: İnsan beyni gibi düşünen "yapay zeka deri bandı" Chicago Üniversitesi'ndeki bilim insanları, anında kişisel bir doktor gibi işlev gören yapay zeka destekli akıllı bir deri bandı geliştirdi. Geleneksel akıllı saatlerin aksine bu yenilikçi cihaz, hayati verileri analiz etmek için harici sunuculara veya kablosuz bağlantılara ihtiyaç duymuyor. Veri aktarımındaki gecikme süresini tamamen ortadan kaldıran bant, yapay zeka hesaplamalarını milisaniyeler içinde doğrudan kendi üzerinde gerçekleştiriyor.

Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:42