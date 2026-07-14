Giyilebilir teknolojide çığır açan buluş: İnsan beyni gibi düşünen "yapay zeka deri bandı"
Chicago Üniversitesi'ndeki bilim insanları, anında kişisel bir doktor gibi işlev gören yapay zeka destekli akıllı bir deri bandı geliştirdi. Geleneksel akıllı saatlerin aksine bu yenilikçi cihaz, hayati verileri analiz etmek için harici sunuculara veya kablosuz bağlantılara ihtiyaç duymuyor. Veri aktarımındaki gecikme süresini tamamen ortadan kaldıran bant, yapay zeka hesaplamalarını milisaniyeler içinde doğrudan kendi üzerinde gerçekleştiriyor.
Nature Electronics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu devrimsel cihazın öne çıkan özellikleri şunlar:
- Beyin Benzeri İşleyiş: Özel bir polimer jel üzerine konumlandırılan esnek transistörler, bilgiyi tıpkı insan beynindeki sinapslar gibi işliyor. Her transistör kendi hafızasını barındırıyor.
- Hayat Kurtaran Hız: Geleneksel tedavilerde ritim bozukluğu için tüm kalbe şok verilirken, bu bant düzensiz kalp dalgalarını %99,6 doğrulukla tespit ederek saniyeler içinde bölgesel ve düzeltici mikro sinyaller gönderebiliyor.
- Esnek Yapı: İnsan derisiyle uyumlu hareket edebilen sistem, inç kare başına 64.500 elektrokimyasal transistör barındırabiliyor.
Proje ekibinden Sihong Wang, bu teknolojinin gelecekte nörolojik rahatsızlıklar, protez kontrol sistemleri ve diyabet takibi gibi alanlarda da kullanılabileceğini belirtiyor. Seri üretime oldukça uygun olan bu akıllı sağlık bandının 3 ila 5 yıl içinde piyasaya sürülmesi ve maliyetinin 50 doların altında olması hedefleniyor.
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