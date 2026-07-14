Uzay çöpleri, en pahalı uydular için "mayın tarlası" tehlikesi yaratıyor

Televizyon yayınları, internet erişimi ve hava durumu takibi için kritik bir bölge olan bu yörüngede uydular, Dünya'nın dönüşüyle senkronize hareket ediyor. Araştırmacı Stuart Eves, bu alanı "potansiyel bir mayın tarlası" olarak tanımlayarak, bölgede detaylı bir uzay çöpü taraması yapılmadan yeni uyduların fırlatılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Bilim insanları, Kanarya Adaları'ndaki Isaac Newton Teleskobu'nun eski verilerini "kör istifleme" (blind stacking) adı verilen yeni bir görüntü işleme yöntemiyle yeniden inceledi. Bu sayede daha önce gözden kaçan 25 çöp izi tespit edildi ve bunların %80'inin tamamen bilinmeyen nesneler olduğu anlaşıldı.

Alçak yörüngenin aksine, bu irtifada sürtünme yaratacak bir atmosfer bulunmadığı için çöpler yanarak yok olmuyor ve sonsuza dek yörüngede kalıyor. Saniyede kilometrelerce hızla hareket eden bu ufak parçalar, dev güneş panellerine sahip uydulara çarptığında yıkıcı hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar, tehlikenin gerçek boyutunu haritalandırmak için çalışmalarını küresel çapta sürdürüyor.