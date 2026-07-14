Windows 11 arama özelliğine büyük güncelleme: Reklamlar kalkıyor, yerel aramalar hızlanıyor

Güncellemenin en dikkat çeken yeniliği, yerel arama sonuçlarına verilen büyük öncelik oldu. Artık kullanıcılar arama yaparken bir kelimeyi yanlış yazsa bile sistem gereksiz yere web aramasına yönelmek yerine, öncelikle bilgisayardaki uygulama, dosya ve ayarları bulmaya odaklanıyor. Arama sonuçları; uygulamalar, dosyalar veya web siteleri gibi kategorilere çok daha belirgin şekilde ayrılıyor. Ayrıca desteklenen dosya türleri için sunulan büyük önizleme pencereleri ve arama ekranındaki "Birlikte Aç" seçeneği, kullanım kolaylığını büyük ölçüde artırıyor.

Web araması yapılması gerektiğinde ise sonuçlar reklamların arasında kaybolmadan doğrudan sayfanın en üst kısmında listeleniyor. Windows 11'in bugüne kadarki en büyük arama güncellemesi olan bu yeniliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı henüz açıklanmasa da, çok daha hızlı ve isabetli bir kullanıcı deneyimi sunacağı kesin.