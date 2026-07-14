Windows 11 arama özelliğine büyük güncelleme: Reklamlar kalkıyor, yerel aramalar hızlanıyor
Microsoft, Windows 11 kullanıcıları tarafından uzun süredir eleştirilen arama deneyimini baştan aşağı yenileyen kapsamlı bir güncellemeyi test etmeye başladı. Şu an Windows Insider Beta Kanalı'ndaki kullanıcılara kademeli olarak sunulan bu yeni sistem, arama menüsündeki Microsoft hizmetlerine ait reklamları tamamen ortadan kaldırarak çok daha temiz bir arayüz sunuyor. Reklamlardan boşalan alanlar ise geçmiş aramalar ve kullanıcının ihtiyaç duyduğu içeriklerin daha detaylı gösterimi için değerlendiriliyor.
Güncellemenin en dikkat çeken yeniliği, yerel arama sonuçlarına verilen büyük öncelik oldu. Artık kullanıcılar arama yaparken bir kelimeyi yanlış yazsa bile sistem gereksiz yere web aramasına yönelmek yerine, öncelikle bilgisayardaki uygulama, dosya ve ayarları bulmaya odaklanıyor. Arama sonuçları; uygulamalar, dosyalar veya web siteleri gibi kategorilere çok daha belirgin şekilde ayrılıyor. Ayrıca desteklenen dosya türleri için sunulan büyük önizleme pencereleri ve arama ekranındaki "Birlikte Aç" seçeneği, kullanım kolaylığını büyük ölçüde artırıyor.
Web araması yapılması gerektiğinde ise sonuçlar reklamların arasında kaybolmadan doğrudan sayfanın en üst kısmında listeleniyor. Windows 11'in bugüne kadarki en büyük arama güncellemesi olan bu yeniliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı henüz açıklanmasa da, çok daha hızlı ve isabetli bir kullanıcı deneyimi sunacağı kesin.