Yeni karanlık madde teorisi, evrenin birden fazla gizemini aynı anda çözebilir!
Bilim insanları, karanlık maddenin daha önce düşünülenden çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini ve evrenin en büyük gizemlerinden bazılarını aydınlatabileceğini öne sürüyor. Çin Bilimler Akademisi Mor Dağ Gözlemevi'nden araştırmacıların geliştirdiği yeni bir çalışmaya göre, karanlık madde tek bir yapıdan ziyade farklı kütlelerdeki en az iki tür parçacıktan oluşuyor olabilir.
"İki bileşenli kendi etkileşimli karanlık madde" olarak adlandırılan bu modele göre, parçacıklar sadece kütleçekimiyle değil, birbirleriyle çarpışarak da etkileşime giriyor. Bu durum, "kütle ayrışması" adı verilen bir süreci tetikliyor: Ağır karanlık madde parçacıkları zamanla galaksilerin merkezine doğru çökerken, hafif parçacıklar dışa doğru sürükleniyor. Tıpkı devasa yıldızların yıldız kümelerinin merkezine kayıp küçüklerin dışarıda kalması gibi.
Bu basit fikir, astronomların yıllardır kafasını karıştıran iki zıt kozmik gözlemi aynı anda açıklayabiliyor. Bir yanda bazı cüce galaksilerin merkezindeki beklenmedik derecede düşük karanlık madde yoğunlukları, diğer yanda ise ışığı bükerek güçlü "kütleçekimsel merceklenme" yaratan şaşırtıcı derecede yoğun karanlık madde topaklanmaları yer alıyor. Gelişmiş bilgisayar simülasyonları, kütle ayrışması sürecinin her iki durumu da doğal bir şekilde ortaya çıkardığını doğruluyor.
Science Bulletin dergisinde yayımlanan bu araştırma, birbiriyle çelişiyor gibi görünen kozmik bulmacaların aslında karanlık maddenin çok bileşenli yapısından kaynaklandığını göstererek görünmez evrene dair anlayışımızı zenginleştiriyor.