Yeni karanlık madde teorisi, evrenin birden fazla gizemini aynı anda çözebilir!

"İki bileşenli kendi etkileşimli karanlık madde" olarak adlandırılan bu modele göre, parçacıklar sadece kütleçekimiyle değil, birbirleriyle çarpışarak da etkileşime giriyor. Bu durum, "kütle ayrışması" adı verilen bir süreci tetikliyor: Ağır karanlık madde parçacıkları zamanla galaksilerin merkezine doğru çökerken, hafif parçacıklar dışa doğru sürükleniyor. Tıpkı devasa yıldızların yıldız kümelerinin merkezine kayıp küçüklerin dışarıda kalması gibi.

Bu basit fikir, astronomların yıllardır kafasını karıştıran iki zıt kozmik gözlemi aynı anda açıklayabiliyor. Bir yanda bazı cüce galaksilerin merkezindeki beklenmedik derecede düşük karanlık madde yoğunlukları, diğer yanda ise ışığı bükerek güçlü "kütleçekimsel merceklenme" yaratan şaşırtıcı derecede yoğun karanlık madde topaklanmaları yer alıyor. Gelişmiş bilgisayar simülasyonları, kütle ayrışması sürecinin her iki durumu da doğal bir şekilde ortaya çıkardığını doğruluyor.

Science Bulletin dergisinde yayımlanan bu araştırma, birbiriyle çelişiyor gibi görünen kozmik bulmacaların aslında karanlık maddenin çok bileşenli yapısından kaynaklandığını göstererek görünmez evrene dair anlayışımızı zenginleştiriyor.