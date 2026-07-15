NASA, gelecekteki Ay ve Mars keşifleri için 41 uzay teknolojisini seçti!

2025 İşbirliği Fırsatı Duyurusu (ACO) kapsamında seçilen bu projeler, şirketlere doğrudan finansman sağlamak yerine; NASA'nın tesislerini, donanımlarını ve teknik uzmanlığını kullanma imkanı sunuyor. Bu ortaklık, hem ticari uzay ekonomisini canlandırmayı hem de uzay taşımacılığı ile gezegen yüzeyi operasyonları gibi alanlardaki inovasyonları hızlandırmayı amaçlıyor.

Geliştirilecek öne çıkan bazı teknolojiler şunlardır:

Güç Üretimi: Lockheed Martin, Ay'ın güneş ışığı almayan sürekli karanlık bölgelerinde astronotlar için elektrik üretebilecek kompakt bir güç sistemi ve fiber lazerli kablosuz güç aktarım teknolojisi geliştiriyor.

Lockheed Martin, Ay'ın güneş ışığı almayan sürekli karanlık bölgelerinde astronotlar için elektrik üretebilecek kompakt bir güç sistemi ve fiber lazerli kablosuz güç aktarım teknolojisi geliştiriyor. Uzay Lojistiği: Kall Morris Inc., uzay araçları için yerleşik donanım gerektirmeyen, nesne takibini kolaylaştıran ve araçların görev ömrünü uzatan "Asteria" adlı yenilikçi bir yük bağlantı sistemi tasarlıyor.

Kall Morris Inc., uzay araçları için yerleşik donanım gerektirmeyen, nesne takibini kolaylaştıran ve araçların görev ömrünü uzatan "Asteria" adlı yenilikçi bir yük bağlantı sistemi tasarlıyor. Toz Kalkanı: Moonprint Solutions, yüzey araçlarını ve hareketli donanımları Ay'ın son derece aşındırıcı tozundan koruyacak esnek ve şekil alabilen koruyucu kılıflar üretiyor.

Yaklaşık 12 ila 24 ay sürmesi planlanan bu projeler sayesinde NASA, insanlığın uzaydaki bir sonraki dev adımını güvence altına alırken, ticari uzay sektöründe maliyetleri düşürüp yeni yeteneklerin önünü açmayı hedefliyor.