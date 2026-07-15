Samanyolu'nun evrenin en şiddetli döneminden nasıl sağ çıktığı ortaya çıktı

Yaklaşık 10 milyar yıl önce evren, galaksilerin sık sık birleştiği ve şiddetli çarpışmaların yaşandığı bir evreden geçiyordu. Çoğu galaksi, bu yıkıcı süreçlerden sağ çıkmalarını sağlayan ve "şişkinlik" (bulge) adı verilen kalın, stabilizör merkez yapılara sahiptir. Ancak Samanyolu gibi bu yapılardan yoksun galaksilerin nasıl bütün kaldığı astrofizikçiler için uzun süredir bir gizemdi.

İspanya'daki Roque de los Muchachos Gözlemevi'nde yürütülen ve Samanyolu'na benzeyen 54 galaksinin incelendiği "Beard" projesi, bu sırrı aydınlatıyor. Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu tür galaksilerin hayatta kalmasını sağlayan iki olası mekanizma bulunuyor:

Etkileşimden Kaçınma: Düşük bir ihtimal de olsa, galaksimizin diğer sistemlerle hiçbir yıkıcı etkileşime girmeden bu dönemi atlatmış olması.

Düşük bir ihtimal de olsa, galaksimizin diğer sistemlerle hiçbir yıkıcı etkileşime girmeden bu dönemi atlatmış olması. Senkronize Dans: Birleşmelerin kusursuz bir uyumla gerçekleşmesi; yani çarpışan galaksilerin aynı yönde dönerek ve aynı düzlemde kalarak adeta dans eden bir çift gibi birleşmesi.

Araştırmacılar ayrıca, Samanyolu'nun etrafındaki uydu galaksilerin oldukça düzenli ve hizalı diziliminin de bu "sakin ve ahenkli" birleşme geçmişini doğruladığını belirtiyor. Bu yeni bulgular, galaksimizin varlığını mevcut kozmolojik modellerle başarılı bir şekilde uyumlu hale getiriyor.