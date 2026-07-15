Uzun gönderilerin dörtte biri artık robotların elinden çıkıyor!

Bu durumdan en çok etkilenen mecra LinkedIn oldu. İncelenen LinkedIn gönderilerinin %40'ından fazlasının tamamen yapay zeka tarafından üretildiği tespit edildi. LinkedIn gönderileri, genel örneklemin sadece üçte birini oluştursa da, sistemin "YZ üretimi" olarak işaretlediği tüm içeriklerin neredeyse %62'si bu platformdan geldi.

Benzer bir tablo X (eski adıyla Twitter) için de geçerli. X'teki içeriklerin %23,9'u tamamen, %22,9'u ise kısmen yapay zeka ile oluşturulurken, yalnızca %53,2'sinin tamamen insanlar tarafından yazıldığı belirlendi. Substack ise bu sorundan en az etkilenen platform oldu.

Araştırmacılar ilginç bir eğilime de dikkat çekiyor: İnsanlar, anonim ağların aksine, gerçek isimlerini kullandıkları profesyonel platformlarda metin yazma işini yapay zekaya devretmeye çok daha hevesli. Ayrıca, metnin uzunluğu arttıkça yapay zeka kullanılma olasılığı da yükseliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan LinkedIn, kariyer gelişimini desteklemek adına akışlarındaki düşük kaliteli, otomatik ve şablon içerikleri azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.