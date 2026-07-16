AB, akıllı saatler ve airpods için batarya zorunluluğunu esnetti

Bu muafiyetin temel gerekçesi olarak "güvenlik ve sızdırmazlık" gösteriliyor. Küçük ve suya karşı yalıtımlı cihazların kullanıcılar tarafından açılıp yanlış kapatılmasının su sızıntılarına veya potansiyel tehlikelere yol açabileceği belirtiliyor.

Ancak bu karar, teknoloji devlerinin ve ABD'nin siyasi baskısı olduğu iddialarını beraberinde getirdi. ABD yetkililerinin kuralların ticareti ve inovasyonu engellediği yönündeki eleştirilerinin ardından gelen bu adım, Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) tarafından endüstri baskısına boyun eğmek olarak yorumlandı. Komisyon ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Mevcut kurallara göre akıllı telefonlar, bataryaları 1000 şarj döngüsü sonrasında orijinal kapasitesinin %80'ini koruyacak kadar dayanıklıysa zaten bu zorunluluktan muaf tutuluyor. Öte yandan Nintendo, kurallara tam uyum sağlamak için Avrupa'da değiştirilebilir bataryalı özel bir Switch 2 modeli satacağını duyurdu.

Söz konusu değişikliklerin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından onaylanması halinde kurallar 2027'de uygulanmaya başlanacak.