Süper güçlü kütleçekim dalgaları, kara deliklerin olay ufkunu aydınlatıyor

Kanada'daki Perimeter Enstitüsü'nden Sizheng Ma ile Avustralya'daki OzGrav'den Ling Sun ve Neil Lu öncülüğündeki ekip; LIGO, Virgo ve KAGRA dedektör ağının kaydettiği bu olağanüstü netlikteki sinyali analiz etti. Sinyal-gürültü oranı çok yüksek olan ve 2016'daki ilk keşiften yaklaşık üç kat daha "yüksek sesli" gerçekleşen bu olay sayesinde, kara deliğin dönüş frekansı ($\Omega_H$) ve yüzey kütleçekimi ($\kappa$) ilk kez gerçek veriler üzerinden başarıyla ölçülebildi.

Ekip, birleşmenin son aşamasında uzay-zamanın sürüklenmesi fenomenini gözlemleyerek, sinyal içindeki zayıf "doğrudan dalga" bileşenini ayıklamayı başardı. Sizheng Ma'ya göre, bir zamanlar bilim kurgu gibi gelen olay ufku gözlemleri artık gerçek bir bilimsel programa dönüşüyor. Uzmanlar, dedektör teknolojilerinin gelişmesiyle toplanacak yeni verilerin, Einstein'ın genel görelilik teorisinin en uç tahminlerini sistematik olarak test etmek ve kara deliklerin sırlarını bütünüyle çözmek için çığır açacağına inanıyor.