Süper iletkenlerde çığır açacak keşif: 3 boyutlu kristalin içinden çıkan mucize

İki boyutlu bir bor tabakası olan "borofen", grafende görülmeyen egzotik kuantum özellikleri sunma potansiyeline sahip olsa da, yapısının aşırı kararsızlığı nedeniyle bugüne kadar üretimi imkansıza yakındı. Bilim insanları, bu kırılgan tabakayı sıfırdan sentezlemeye çalışmak yerine yenilikçi bir yol izledi. Doğal olarak petek dizilimine sahip bor katmanları içeren LaRh₃B₂ adlı kararlı ve üç boyutlu bir kristali kullandılar. Bu katmanları kristalin yüzeyinde dikkatlice açığa çıkararak kararlı, iki boyutlu bir sistem yarattılar.

İleri düzey ARPES ve STM görüntüleme tekniklerini bir arada kullanan ekip, elektronların sıvı kristal ekranlardaki moleküller gibi belirli bir yönde hizalandığı, olağanüstü bir "elektronik nematik durum" gözlemledi. Kullanılan kristal yapısının kolayca değiştirilebilmesi, yeni nesil süper iletkenlerin ve enerji tasarruflu kuantum teknolojilerinin geliştirilmesi için bilim dünyasına güçlü bir platform sunuyor.