WhatsApp'tan kullanıcı iletişimini yeniden şekillendiren yeni özellik
Dijital çağda sanal iletişimin yüz yüze görüşmeleri geride bıraktığı günümüzde, Meta bünyesindeki mesajlaşma devi WhatsApp, diyalogları daha akıcı hale getirecek yeni bir arayüz güncellemesini duyurdu. Bu yenilik sayesinde kullanıcıların çevrimiçi olup olmadığını anlamak artık çok daha sezgisel ve pratik bir hale geliyor.
Mevcut sistemde bir kişinin aktif olup olmadığını görmek için sohbet penceresini açıp isminin altındaki "çevrimiçi" yazısını kontrol etmek gerekiyordu. Yeni güncellemeyle birlikte, kullanıcının profil fotoğrafının hemen yanında yeşil bir nokta belirecek. Kişi WhatsApp'tan çıktığında ise bu yeşil ışık otomatik olarak kaybolacak ve sohbete girmeden karşı tarafın durumu anlaşılabilecek.
Gizlilik Ayarları Korunuyor
WABetaInfo'nun raporuna göre, şu an yalnızca belirli Android ve iOS beta test kullanıcılarının erişebildiği bu özelliğin zamanla tüm cihazlara kitlesel olarak yayılması bekleniyor. Meta, kullanıcıların mahremiyetini de korumaya devam ediyor. "Çevrimiçi" durumunu gizleme ayarını kullanan kişilerin profilinde bu yeşil nokta görünmeyecek; aynı şekilde, gizlilik ayarını açanlar da başkalarının yeşil noktasını göremeyecek.
Yeni "Kişiler" Sekmesi İçin Hazırlık
Bu yenilik, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni "Kişiler" ekranı için de önemli bir temel oluşturuyor. Yakın gelecekte kullanıma sunulacak bu özel sekmeyle birlikte kullanıcılar, kimlerin o an aktif veya yakın zamanda çevrimiçi olduğunu bu yeşil nokta sistemi sayesinde tek bir merkezden kolayca takip edebilecek.