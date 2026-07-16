WhatsApp'tan kullanıcı iletişimini yeniden şekillendiren yeni özellik

Mevcut sistemde bir kişinin aktif olup olmadığını görmek için sohbet penceresini açıp isminin altındaki "çevrimiçi" yazısını kontrol etmek gerekiyordu. Yeni güncellemeyle birlikte, kullanıcının profil fotoğrafının hemen yanında yeşil bir nokta belirecek. Kişi WhatsApp'tan çıktığında ise bu yeşil ışık otomatik olarak kaybolacak ve sohbete girmeden karşı tarafın durumu anlaşılabilecek.

Gizlilik Ayarları Korunuyor

WABetaInfo'nun raporuna göre, şu an yalnızca belirli Android ve iOS beta test kullanıcılarının erişebildiği bu özelliğin zamanla tüm cihazlara kitlesel olarak yayılması bekleniyor. Meta, kullanıcıların mahremiyetini de korumaya devam ediyor. "Çevrimiçi" durumunu gizleme ayarını kullanan kişilerin profilinde bu yeşil nokta görünmeyecek; aynı şekilde, gizlilik ayarını açanlar da başkalarının yeşil noktasını göremeyecek.

Yeni "Kişiler" Sekmesi İçin Hazırlık

Bu yenilik, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni "Kişiler" ekranı için de önemli bir temel oluşturuyor. Yakın gelecekte kullanıma sunulacak bu özel sekmeyle birlikte kullanıcılar, kimlerin o an aktif veya yakın zamanda çevrimiçi olduğunu bu yeşil nokta sistemi sayesinde tek bir merkezden kolayca takip edebilecek.