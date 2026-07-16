Geleneksel typosquatting (yazım hatası istismarı) mantığına benzeyen bu teknik, büyük dil modellerinin (LLM) kaynak veya kütüphane önerirken yaptığı halüsinasyonlardan (hatalı bilgi üretimi) faydalanıyor. Yapay zekanın yanlış tahmin edip uydurabileceği sahte kütüphane isimlerini önceden öngörerek sisteme kaydeden saldırganlar, bu paketlerin içine zararlı kodlar yerleştiriyor. Geliştiriciler, kodlama asistanlarının önerdiği bu sahte kaynakları projelerine dahil ettiğinde sistemlerine uzaktan erişim izni vermiş oluyorlar.

HANGİ ARAÇLAR RİSK ALTINDA?

Yapılan güvenlik testlerinde sektörde yaygın olarak kullanılan şu araçların bu saldırıya karşı savunmasız olduğu tespit edildi:

GitHub Copilot

Cursor ve Cursor CLI

ve Cursor CLI Windsurf

Gemini CLI ve Cline

Uzmanlar, bu yöntemin cihazları siber saldırılar için zombiye dönüştürebileceğini veya geniş çaplı fidye yazılımı saldırılarına zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Güvenlik önlemi olarak sistemlerin veri çekme yetkilerinin kısıtlanması ve paket isimlendirmelerinde daha katı kurallar uygulanması tavsiye ediliyor. Ancak sektör çapında bir koordinasyon gerektirdiği için bu sorunun kalıcı çözümünün zaman alacağı vurgulanıyor.