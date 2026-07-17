Mikroplastik bırakmadan 6 günde yok olan "canlı plastik" geliştirildi

Araştırmacılar Zhuojun Dai ve ekibi, polikaprolakton adı verilen bir polimerin içine genetiği değiştirilmiş Bacillus subtilis bakteri sporlarını entegre etti. Plastiğin normal şartlarda güçlü ve dayanıklı kalmasını sağlayan bu uyku halindeki sporlar, 50°C sıcaklıktaki bir besin sıvısıyla temas ettiğinde uyanıyor.

Bakteriler uyandıklarında, kusursuz bir uyumla çalışan iki farklı enzim üretiyor:

İlk enzim: Uzun polimer zincirlerini rastgele noktalardan keserek küçültüyor.

Uzun polimer zincirlerini rastgele noktalardan keserek küçültüyor. İkinci enzim: Bu parçaları uçlarından kırparak en temel yapı taşlarına (monomerlere) kadar ayrıştırıyor.

Bu ardışık ve detaylı işlem, malzemenin sadece ufalanmasını engelleyerek tehlikeli mikroplastiklerin oluşumunun tamamen önüne geçiyor.

Teknolojinin uygulanabilirliğini kanıtlamak isteyen ekip, bu malzemeden giyilebilir bir cihaz üretti ve cihazın görevini tamamladıktan sonra başarıyla çözündüğünü gözlemledi. Bilim insanları şimdi okyanus kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu sistemi sadece suyla aktive olacak şekilde geliştirmeyi ve çok daha yaygın kullanılan plastik türlerine uyarlamayı hedefliyor.