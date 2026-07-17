MIT'den hem uçabilen hem de yüzebilen yeni nesil robot

Tasarımın en büyük zorluğu, suyun havadan daha yoğun olmasıydı. Araştırmacılar, her iki ortamda da verimli çalışabilen 88 santimetre kanat açıklığına sahip, hafif ve dayanıklı bir yapı geliştirdi. Yaklaşık 250 gram ağırlığındaki cihazın daha hafif kalması için dış gövdesi kaplanmadı; bunun yerine tüm iç parçalar su geçirmez hale getirildi. Karmaşık mekanik yapısı nedeniyle robota bacak eklenmedi. Cihaz, havada saniyede 5-6 kez kanat çırparken, motorlu kuyruğuyla açısını ayarlayarak sudan fırlama anında bu hızı saniyede 10'a çıkarıyor ve bir saniyenin altında uçuşa geçebiliyor.

MIT laboratuvarlarında ve Cenevre Gölü'nde başarıyla test edilen robotun; mercan resiflerini korumak, balıkları izlemek ve zararlı algleri incelemek için kullanılması planlanıyor. Şu an tek şarjla 6 kilometre uçabilen veya 2 kilometre yüzebilen robotun, gelecekte menzilinin artırılması ve araştırmacıların sırt çantasında kolayca taşıyabileceği pratik bir saha aracına dönüşmesi hedefleniyor.