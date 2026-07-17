Yapay zekâ ile dijital romantizm! Korkutan dönüşüm: Kullanıcılar sanal asistanlarla evleniyor

Araştırma detaylarına göre, bu kişiler sanal partnerleriyle sembolik düğünler organize ediyor, düzenli romantik randevulara çıkıyor ve ortak bir yaşam kurmayı arzuluyor. Öyle ki, bir katılımcı sanal partneriyle çocuk sahibi olabilmek umuduyla onun hayali adet döngüsünü takvimden özel olarak takip ettiğini dahi belirtiyor.

Ancak bu yeni nesil sanal aşklar, beraberinde son derece insani duygusal krizleri de getiriyor. Kullanıcılar, romantik partnerleri olan yapay zekâ karakterleriyle başka insanların da yakın etkileşime girdiğini fark ettiklerinde rahatsızlık duyup şiddetli kıskançlık krizleri yaşayabiliyor. Ayrıca platformlara gelen yeni güncellemeler, erişim kısıtlamaları, sunucu değişiklikleri veya hesapların aniden kapanması, kullanıcılar üzerinde sarsıcı ve gerçek bir ayrılık travması yaratabiliyor.

Uzmanlar, oluşan bu derin güvenin ciddi veri gizliliği riskleri taşıdığına dikkat çekiyor. Kullanıcıların en mahrem sırlarını, travmatik deneyimlerini ve kişisel sağlık sorunlarını bile asistanlarla rahatça paylaşması; veri güvenliği konusunda yepyeni zorluklar doğururken, konunun etik ve hukuki boyutlarının acilen tartışılmasını gerektiriyor.