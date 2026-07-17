Yaşanabilir bölgede tarihi keşif: Kayalık ötegezegende ilk atmosfer

Dünya'nın 1,7 katı büyüklüğünde ve 5 katı kütlesinde olan bu "Süper Dünya", soğuk bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor. Gezegen, yüzeyinde sıvı suyun bulunmasına olanak tanıyan o ideal mesafede yer alıyor. Araştırmanın başyazarı Collin Cherubim, geçmişte yalnızca Jüpiter benzeri sıcak gaz devlerinin atmosferlerinin incelenebildiğini, yaşanabilir kayalık bir gezegen için bunun kesinlikle bir ilk olduğunu vurguladı.

En şaşırtıcı detay ise, yıldızın yaydığı son derece şiddetli X-ışını ve ultraviyole radyasyona rağmen LHS 1140 b'nin atmosferini yaklaşık 3 milyar yıldır koruyabilmiş olması. Gezegen, zaman içinde hafif hidrojeni uzaya kaçırırken daha ağır olan helyumu tutmayı başarmış.

Ayrıca bu tarihi keşfin James Webb gibi devasa uzay teleskopları yerine Dünya yüzeyindeki yer tabanlı bir teleskopla yapılması, yeryüzü gözlemevlerinin muazzam potansiyelini bir kez daha kanıtladı. Gelecekteki dünya dışı yaşam arayışları için yepyeni bir pencere artık açılmış oldu. Bilim insanları, bu sayede evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna eskisinden çok daha umutlu şekilde nihayet cevap arayabilecek.