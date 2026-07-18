Google, tarayıcılarda yapay zeka performansını 3 kat artıran LiteRT.js'yi duyurdu

Önceden kullanılan TensorFlow.js, JavaScript tabanlı olduğu için işlemci (CPU) ve grafik birimlerinin (GPU) gücünden tam anlamıyla faydalanamıyordu. LiteRT.js ise mobil ve masaüstü için optimize edilmiş donanım ivmelendirme ortamını WebAssembly aracılığıyla tarayıcıya taşıyor. Yeni sistem; CPU'lar için XNNPACK, GPU'lar için WebGPU ve yapay zeka işlemcileri (NPU) için WebNN API kullanarak performans darboğazlarını aşıyor.

Google'ın M4 işlemcili MacBook Pro üzerinde yaptığı testlere göre LiteRT.js, diğer web tabanlı alternatiflere kıyasla görüntü ve ses işleme modellerinde 3 kata kadar daha hızlı çalışıyor. Donanım hızlandırması (GPU/WebNN) kullanıldığında ise standart CPU yürütmesine göre 5 ila 60 kat arası performans artışı elde ediliyor.

Geliştiriciler, PyTorch, JAX ve TensorFlow modellerini kolayca LiteRT formatına (.tflite) dönüştürerek kullanabilecek. Google, ilerleyen dönemde cihaz içi üretken yapay zeka kapasitesini artırmayı ve büyük dil modellerini tarayıcıda çalıştıracak LiteRT-LM.js sürümünü geliştirmeyi hedefliyor.