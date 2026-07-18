Samanyolu'ndaki 40 yıllık gizem çözüldü!

Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nden astrofizikçi Kathryn Kreckel liderliğindeki araştırmaya göre, bu yapı ne galaktik merkezde yer alıyor ne de bir lob. Aksine, merkezden 26.000 ışık yılı uzakta değil, Dünya'ya sadece 6.520 ışık yılı uzaklıkta ve yaklaşık 115 ışık yılı genişliğinde kapalı bir gaz döngüsü.

Galaktik düzlemin yoğun yıldız ve toz bulutları görüşü zorlaştırdığı için bilim insanları, SDSS-V Yerel Hacim Haritalayıcı verilerindeki iyonize kükürt emisyonlarını kullandı. Bu sayede tozu aşarak yapının alt kısmını aydınlattılar ve bunun galaktik merkezden fışkıran bir kalıntı değil, süpernova patlamalarıyla şekillenmiş kapalı bir hidrojen baloncuğu olduğunu kanıtladılar.

Araştırmacılar, on yıllardır astronomları yanıltan bu yapıya "büyük ölçüde kafası karışmış döngü" adının verilmesini öneriyor. Samanyolu'nun özelliklerini nasıl ustaca kamufle edebildiğini çok net bir biçimde gösteren bu muazzam bilimsel dedektiflik çalışması, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.