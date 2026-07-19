Alzheimer'ın yayılma mekanizmasında kritik keşif! Bilim insanları yeni hedefi belirledi

Araştırmada fareler üzerinde yapılan deneylerde, Arc proteininin toksik Tau'yu hücreler arasında taşıyan küçük hücre dışı kesecikler (ekstraselüler veziküller) içinde adeta bir "taşıyıcı" görevi gördüğü tespit edildi. Arc proteini bulunmayan farelerde ise Tau'nun sağlıklı hücrelere geçişinin büyük ölçüde engellendiği görüldü.

Araştırmacılar, Arc'ın tamamen engellenmesinin doğru bir yaklaşım olmayabileceğini de vurguladı. Çünkü bu protein, hastalığın erken döneminde hasarlı hücrelerin toksik Tau'dan kurtulmasına da yardımcı oluyor. Bu nedenle gelecekte geliştirilecek tedavilerin, Tau'nun hastalıklı hücrelerden çıkmasını değil, sağlıklı hücrelere ulaşmasını engellemeyi hedefleyebileceği ifade edildi.

Bilim dergisi Cell'de yayımlanan çalışma, şimdilik büyük ölçüde fare deneylerine dayanıyor. Ancak araştırmacılar, insan beyin dokusunda da benzer bulgular elde ettiklerini belirterek, bu keşfin Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilecek yeni tedavilerin geliştirilmesine kapı aralayabileceğini ifade etti.