Araştırma şaşırttı! Yemekle birlikte su içmek daha fazla yemenize neden olabilir

Araştırmada 86 yetişkinin laboratuvar ortamında yediği toplam 172 öğün incelendi. Bulgulara göre, öğün sırasında tüketilen her 100 gram ek su, ortalama 39 gram daha fazla yiyecek ve yaklaşık 49 kalori daha fazla tüketilmesiyle ilişkili bulundu.

Araştırmacılar ayrıca lokmalar arasında sık sık su içen kişilerin de daha fazla yemek yediğini tespit etti. Buna karşın suyu daha hızlı içenlerin daha az yemek tüketmesi dikkat çekti. Bilim insanları bu sonucun nedenini henüz açıklayamadıklarını belirtti.

Çalışmayı yürüten ekip, araştırmanın neden-sonuç ilişkisi göstermediğini, yalnızca su tüketimi ile daha fazla yemek yeme arasında bir ilişki ortaya koyduğunu vurguladı. Uzmanlar ayrıca, yemekten önce su içmenin etkisinin farklı olabileceğini, bu çalışmanın yalnızca öğün sırasında su tüketimini değerlendirdiğini ifade etti. Bulgular, Appetite dergisinde yayımlandı.