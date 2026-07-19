Yaşanabilir gezegende atmosfer izi bulundu!

Araştırmacılar, 2024 yılında yapılan gözlemlerde helyumun yıldızdan gelen yüksek enerjili ışınım nedeniyle atmosferden kaçtığını belirlerken, 2025'te aynı durumun görülmemesinin atmosferin değişken bir yapıya sahip olabileceğini düşündürdüğünü açıkladı.

Bilim insanlarına göre bulgular, LHS 1140b'nin yüzeyine yakın katmanlarda su buharı gibi gazları barındırabilecek çok katmanlı bir atmosfere sahip olabileceğine işaret ediyor. Buna karşılık aynı yıldızın etrafında dönen LHS 1140c gezegeninde ise atmosfere dair herhangi bir iz bulunamadı.

Araştırmacılar, yaşanabilir bölgede bulunan kayalık bir öte gezegende ilk kez atmosfer kanıtı elde edildiğini vurgularken, önümüzdeki yıllarda ile yapılacak gözlemlerde su buharı aranacağını ve bunun, gezegenin yaşamı destekleyebilecek kalıcı bir atmosfere sahip olup olmadığını ortaya koyabileceğini belirtti. Çalışma, Science dergisinde yayımlandı.