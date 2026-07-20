11 yıldır gözden kaçıyordu! Bilim insanları üçüncü gezegeni sonunda buldu

Araştırmacılar, yeni gezegeni ilk olarak Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Çok Büyük Teleskobu (VLT) ile elde edilen görüntülerde fark etti. Ardından arşiv verilerini inceleyen ekip, gezegenin aslında son 11 yılda çekilen birçok görüntüde yer aldığını ancak parlak komşusu Beta Pictoris b'nin ışığı nedeniyle bugüne kadar gözden kaçtığını belirledi. Aynı gezegen, bağımsız bir araştırma ekibi tarafından James Webb Uzay Teleskobu verilerinde de doğrulandı.

Jüpiter'in yaklaşık 2,4 katı kütleye sahip olan Beta Pictoris d, bugüne kadar yer tabanlı teleskoplarla doğrudan görüntülenen en hafif öte gezegenlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca sistemdeki diğer gezegenlere göre daha sönük olması nedeniyle doğrudan görüntülenmesi de büyük bir teknik başarı olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, yeni keşfin gezegen sistemlerinin nasıl oluşuğunu anlamaya yönelik önemli bilgiler sağlayacağını ifade etti.