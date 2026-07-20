Bilim insanları altının neden paslanmadığını ortaya çıkardı

Araştırmaya göre, altının yüzeyindeki atomlar oksijenle temas ettiğinde yer değiştirerek altıgen bir yapı oluşturuyor. Bu yeni düzen, oksijen moleküllerinin parçalanmasını büyük ölçüde zorlaştırıyor ve böylece oksidasyon süreci neredeyse tamamen engelleniyor. Araştırmacılar, eğer bu atomik yeniden düzenlenme gerçekleşmeseydi altının saniyeler içinde oksitlenmeye başlayabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları, atomların bu küçük yer değişiminin oksidasyon hızını milyarlarca ila trilyonlarca kat yavaşlattığını ifade ediyor. Elde edilen bulguların yalnızca altının dayanıklılığını açıklamakla kalmayıp, kimyasal reaksiyonları hızlandıran yeni nesil katalizörlerin geliştirilmesine de katkı sağlayabileceği belirtiliyor.