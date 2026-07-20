Dünya'daki böcek türü sayısı sanılandan çok daha fazla olabilir

Araştırma kapsamında Kosta Rika'nın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgelerinden birinde 1,6 milyondan fazla böcek örneği toplandı ve DNA barkodlama yöntemiyle analiz edildi. İncelemelerde yaklaşık 54 bin farklı tür tespit edilirken, istatistiksel modeller kullanılarak doğrudan yakalanamayan türler de hesaba katıldı. Böylece araştırmacılar, yalnızca çalışma bölgesinde yüz binlerce böcek türünün yaşayabileceğini, küresel ölçekte ise sayının 14 ila 20 milyon arasında değiştiğini hesapladı.

Bilim insanları, kullanılan tuzakların yalnızca yer seviyesindeki böcekleri kapsadığını, ağaç tepeleri ve ulaşılması güç habitatlarda yaşayan birçok türün araştırmaya dahil edilemediğini vurguladı. Bu nedenle mevcut tahminlerin bile gerçek çeşitliliğin altında kaldığı düşünülüyor. Araştırmacılar, böceklerin bitkilerin tozlaşmasından organik maddelerin parçalanmasına ve besin zincirinin devamına kadar ekosistemlerin işleyişinde kritik rol oynadığına dikkat çekerek, henüz keşfedilmemiş milyonlarca türün iklim değişikliği ve habitat kaybı nedeniyle tanımlanamadan yok olabileceği uyarısında bulundu.