Dünya'daki böcek türü sayısı sanılandan çok daha fazla olabilir
Bilim insanları, Dünya'daki böcek türü sayısına ilişkin bugüne kadarki tahminleri değiştirebilecek dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Yeni çalışmaya göre gezegenimizde daha önce kabul gören yaklaşık 6 milyon yerine en az 14 ila 20 milyon böcek türü bulunuyor olabilir. Araştırmacılar, bu rakamın kesin bir üst sınır değil, aksine ihtiyatlı bir alt tahmin olduğunu ve gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor.
Araştırma kapsamında Kosta Rika'nın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgelerinden birinde 1,6 milyondan fazla böcek örneği toplandı ve DNA barkodlama yöntemiyle analiz edildi. İncelemelerde yaklaşık 54 bin farklı tür tespit edilirken, istatistiksel modeller kullanılarak doğrudan yakalanamayan türler de hesaba katıldı. Böylece araştırmacılar, yalnızca çalışma bölgesinde yüz binlerce böcek türünün yaşayabileceğini, küresel ölçekte ise sayının 14 ila 20 milyon arasında değiştiğini hesapladı.
Bilim insanları, kullanılan tuzakların yalnızca yer seviyesindeki böcekleri kapsadığını, ağaç tepeleri ve ulaşılması güç habitatlarda yaşayan birçok türün araştırmaya dahil edilemediğini vurguladı. Bu nedenle mevcut tahminlerin bile gerçek çeşitliliğin altında kaldığı düşünülüyor. Araştırmacılar, böceklerin bitkilerin tozlaşmasından organik maddelerin parçalanmasına ve besin zincirinin devamına kadar ekosistemlerin işleyişinde kritik rol oynadığına dikkat çekerek, henüz keşfedilmemiş milyonlarca türün iklim değişikliği ve habitat kaybı nedeniyle tanımlanamadan yok olabileceği uyarısında bulundu.