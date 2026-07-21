James Webb Teleskobu, Titan ve Plüton'da gizemli bir ortak molekül keşfetti

Paris Gözlemevi'nden gezegen bilimci Bruno Bézard liderliğindeki araştırma ekibi, JWST'nin kızılötesi spektrum verilerini incelediğinde her iki gök cisminde de tamamen aynı dalga boyunda, gizemli bir ışık emilimi (absorpsiyon) izine rastladı. Bilim insanları, bu molekülün bir yaşam belirtisi olmadığını, aksine prebiyotik kimyanın bir ürünü olduğunu belirtiyor. Hem Titan hem de Plüton, azot ve metan ağırlıklı atmosferlere sahip. Güneş'in ultraviyole ışınları bu molekülleri parçalayarak karmaşık organik bileşikler oluşturuyor ve bu bileşikler yüzeye adeta yağarak birikiyor.

Şu an için en güçlü aday allen (allene) olarak bilinen bir hidrokarbon grubu. Ancak Dünya'daki laboratuvar verileri henüz yeterli olmadığı için kesin bir teşhis konulamıyor. Bu gizemli molekülün sırrının, JWST'nin sağlayacağı yeni yüzey haritaları ve NASA'nın 2028'de fırlatılması planlanan Dragonfly misyonu sayesinde tamamen çözülmesi bekleniyor. Araştırmanın sonuçları Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanacak.