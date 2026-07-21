Klimaları unutun: Japonlar sadece 5 dakikada serinleten 'insan buzdolabı' icat etti!

Taşınabilir yapısıyla öne çıkan kabin, içerideki sabit ortam sıcaklığını 15 derecede tutarak dışarıdaki sıcak havanın bunaltıcı etkisini anında kırıyor. Kullanıcı içerideki koltuğa oturduğunda; baş, boyun, omuz ve sırt gibi kritik bölgelere doğrudan 5 derece sıcaklığında hava üfleniyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir kullanım, vücut sıcaklığını güvenli bir seviyeye düşürerek sıcak bitkinliğini büyük oranda hafifletiyor. Hipotermi gibi sağlık risklerini önlemek adına cihaz 20 dakika sonra otomatik olarak kapanıyor. Üstelik standart bölgesel klimaların yarısı kadar enerji tüketerek yüksek tasarruf sunuyor.

Bireysel tüketicilerden çok kurumsal kullanıma ve iş güvenliğine odaklanan Do Hiemon Box; inşaat sahaları, fabrikalar, depolar, okullar ve açık hava etkinlikleri gibi alanlarda sıcağa maruz kalanlar için tasarlandı. Tekerlekleriyle istenilen yere kolayca taşınabilen bu hayat kurtarıcı sistemin fiyatı ise yaklaşık 9.230 dolar olarak açıklandı.