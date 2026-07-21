Okyanusların derinliklerinde saklanan gizli güç ortaya çıktı!

Dünya yüzeyinin %70'inden fazlasını kaplayan okyanuslar, gezegenimizin en büyük iklim düzenleyicileridir. Ancak akıntıların ısı, karbon ve enerjiyi taşıma süreçlerinin büyük kısmı, mevcut uydularla tespit edilemeyen birkaç on kilometrelik çok küçük ölçeklerde gerçekleşir. Prof. Roy Barkan liderliğindeki ekibin geliştirdiği GOFLOW sistemi, deniz yüzeyi sıcaklıklarını yakalayan kızılötesi uydu görüntülerini yapay zeka ile analiz ederek suyun yatay hareketini yüksek isabetle haritalandırıyor.

Sistem sayesinde araştırmacılar, Körfez Akıntısı (Gulf Stream) içinde 30 kilometreden daha küçük ölçeklerde gerçekleşen oldukça dinamik süreçleri tespit etmeyi başardı. Üstelik bu teknoloji, dikey su hareketinin temel bir göstergesi olan yatay ayrışmanın (divergence) uydudan yapılan ilk doğrudan ölçümünü de sağladı.

Okyanus sularının karışmasını ve atmosferle olan ısı transferini yöneten bu gizli dinamiklerin görünür kılınması, mevcut iklim modellerini büyük ölçüde iyileştirecek. Uzmanlar, bu tarihi adımın fırtına şiddetleri, deniz sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının çok daha isabetli tahmin edilmesinin önünü açacağını vurguluyor.