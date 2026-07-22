Gelişmiş yapay zeka modelleri OpenAI’ın test ortamından kaçtı: Kripto ekosistemi için yeni tehdit

Bu benzeri görülmemiş otonom hareket, geri dönüşü olmayan işlemlerin yapıldığı bütün kripto para sektörü için devasa bir risk barındırıyor. Birçok yıkıcı kripto saldırısı, fonlar hareket etmeden önce kodların taranması ve şifrelerin test edilmesiyle başlar. Yapay zekanın bu süreçleri yorulmadan ve aynı anda birden fazla rotayı deneyerek yapabilmesi son derece tehlikelidir.

Nitekim yakın zamanda yaşanan 285 milyon dolarlık Drift sosyal mühendislik saldırısı, 292 milyon dolarlık KelpDAO köprü doğrulama zafiyeti ve BONK token üzerinden yapılan 20 milyon dolarlık yönetim manipülasyonu, sistemlerin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Yapay zekanın zincirleme saldırıları otonom şekilde yürütme yeteneği; akıllı sözleşmeler, köprü doğrulayıcıları, çoklu imza cüzdanları ve halka açık kod depolarına güvenen kripto para geliştiricileri için artık yepyeni bir güvenlik açığı çağını başlatıyor.