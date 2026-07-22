Instagram'dan yeni özellik: Eski gönderilerdeki müzikler etkileşim kaybetmeden değiştirilebilecek

Bu önemli güncellemenin en çok dikkat çeken avantajı ise etkileşim kaybının önüne geçmesi. Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, gönderilerindeki beğeni, yorum, kaydetme ve paylaşım istatistiklerini hiçbir şekilde kaybetmeden müziklerini diledikleri kadar değiştirebilme özgürlüğüne sahip olacak. Başka bir deyişle, gönderinin genel erişim oranında veya performansında herhangi bir düşüş yaşanmayacak.

Yeni özellik platformdaki tüm kullanıcıların erişimine açık olacak şekilde tasarlansa da, ana hedefin içerik üreticileri olduğu belirtiliyor. Kreatörler artık aylar veya yıllar önce paylaştıkları gönderilerini güncel müzik trendlerine kolayca entegre edebilecek. Ancak Instagram yönetimi, yalnızca ses değiştirmenin algoritma üzerinde gönderiye ekstra bir görünürlük veya ivme sağlamayacağı konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Instagram yetkililerine göre bu köklü değişimin arkasında, içerik üreticilerine paylaşımları sonrasında da yüksek bir esneklik sunma vizyonu yatıyor. Geliştirilen bu araç sayesinde, dijital üreticiler içeriklerini sürekli olarak taze, modern ve trendlerle uyumlu tutma fırsatına kavuşuyor.