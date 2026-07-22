WhatsApp, tepki emojilerini kişiselleştirme özelliği üzerinde çalışıyor

Ayarlar bölümüne eklenecek yeni bir panel sayesinde kullanıcılar, en sık tercih ettikleri emojileri bu tepki tepsisine sabitleyebilecek. Böylece her farklı tepki vermek istendiğinde tam emoji klavyesini açma zahmeti ortadan kalkacak ve günlük iletişim hızı büyük ölçüde artacak.

Ancak bu dikkat çekici kişiselleştirme imkanı genel kullanıma açık olmayacak. Edinilen bilgilere göre, özelleştirilebilir emoji menüsü yalnızca şirketin ücretli abonelik paketi olan WhatsApp Plus kullanıcılarına özel bir avantaj olarak sunulacak. Daha önce özel temalar, gelişmiş sohbet sabitleme ve özel simgeler gibi ayrıcalıkları sisteme entegre eden WhatsApp Plus, bu hamleyle sunduğu premium deneyimi bir üst seviyeye taşımayı planlıyor.

Şu an sadece Android platformu için arka planda geliştirme aşamasında olan bu yenilik, henüz beta test kullanıcılarının bile erişimine açılmış değil. Özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağına dair kesin bir çıkış tarihi bulunmamakla birlikte, WhatsApp bu adımla mesajlaşma pratikliğini artırırken premium abonelik modelini daha cazip kılmayı hedefliyor.