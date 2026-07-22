Yapay zeka işlerimizi elimizden alacak mı? Uzmanlardan yeni perspektif

Uzmanlar, yapay zekanın işleri tamamen ortadan kaldırmak yerine belirli görevleri devralacağında hemfikir.

Otomasyona Uygun İşler: Veri girişi, toplantı özetleri ve standart raporlama gibi monoton görevler YZ'ye devredilecek. Ayrıca itfaiyecilik veya tehlikeli inşaat işleri gibi riskli alanlarda insan gücünün yerini teknolojinin alması zaten istenen bir durum.

Veri girişi, toplantı özetleri ve standart raporlama gibi monoton görevler YZ'ye devredilecek. Ayrıca itfaiyecilik veya tehlikeli inşaat işleri gibi riskli alanlarda insan gücünün yerini teknolojinin alması zaten istenen bir durum. İstihdam Etkisi: Toplu işten çıkarmalardan ziyade, şirketlerin yeni personel alım ihtiyaçlarının azalması (örneğin 10 kişilik işi 6 kişinin yapabilmesi) bekleniyor.

GÜVENDE OLAN ALANLAR VE YENİ FIRSATLAR

YZ teknolojileri rutin işleri devralsa da, insan odaklı meslekler güvencesini koruyor:

İnsan İlişkileri ve Empati: Doktorlar, psikologlar, müzakereciler ve müşteriyle derin bağ kurmayı gerektiren roller, aktif dinleme ve empati gerektirdiği için YZ tarafından kopyalanamıyor.

Doktorlar, psikologlar, müzakereciler ve müşteriyle derin bağ kurmayı gerektiren roller, aktif dinleme ve empati gerektirdiği için YZ tarafından kopyalanamıyor. Geleceğin Meslekleri: Süreçle birlikte "Prompt mühendisliği" ve "YZ ürün yöneticisi" gibi yeni pozisyonlar hızla önem kazanıyor. Hatta gelecekte YZ destekli "tek kişilik milyar dolarlık (unicorn) şirketlerin" ortaya çıkabileceği öngörülüyor.

Sonuç olarak uzmanlar, YZ entegrasyonundaki en büyük engelin teknoloji değil, şirketlerin değişim yönetimi vizyonu olduğunu vurguluyor. YZ okuryazarlığı yakında yabancı dil bilmek kadar temel bir gereksinim haline gelecek; bu nedenle ayakta kalacak olanlar, yeni rollere en hızlı adapte olanlar olacak.