iOS 27 ile CarPlay baştan aşağı yenileniyor

Yeni sürüm; gelişmiş yapay zeka entegrasyonu, beklenen video desteği ve modern tasarım dokunuşlarıyla sürücülerin etkileşim deneyimini tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

GELİŞMİŞ SİRİ AI

Güncellemenin en önemli ayağını yeni nesil Siri oluşturuyor. Ekranın alt kısmında parlayan bir küre animasyonuyla beliren Siri, artık konuşma bağlamını koruyabiliyor ve karmaşık sorulara çok daha akıllıca yanıtlar verebiliyor. Ayrıca CarPlay üzerinden gerçekleştirilen tüm Siri görüşmeleri, iPhone'daki asistan uygulamasıyla otomatik olarak senkronize edilerek özel bir araç simgesiyle işaretleniyor.

YERLEŞİK VİDEO DESTEĞİ

iOS 27'nin dikkat çeken bir diğer yeniliği ise yerleşik video izleme imkanı. Eskiden sadece AirPlay ile kısıtlı olan bu yapı, artık geliştiricilerin CarPlay'e özel yerel video uygulamaları oluşturmasına izin veriyor. Otomobil üreticilerinin donanım desteği sağlaması şartıyla kullanıcılar, araçları park halindeyken doğrudan CarPlay ekranından içerik seçip video izleyebilecekler.

LİQUİD GLASS VE YENİ ARAYÜZ

Tasarım tarafında ise CarPlay yepyeni bir kimliğe bürünüyor. "Liquid Glass" tasarım diliyle güncellenen uygulama simgeleri ve yeni duvar kağıtları arayüzü çok daha modern bir hale getiriyor. Ekranın sağ üst köşesine yerleştirilen yeni MiniPlayer, albüm kapaklarını ve kontrolleri daha detaylı sunarken, müzik ve podcast'ler için tasarlanan daha büyük ilerleme çubuğu hassas bir şekilde ileri veya geri sarma işlemi yapılmasına olanak tanıyor.