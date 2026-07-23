Japonya'dan yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde kritik başarı

Kurumun deneysel roketi RV-X (Reusable Vehicle eXperiment), ilk test uçuşunda başarıyla havalanıp güvenli bir şekilde dikey iniş yaptı. Bu başarıyla Japonya; ABD ve Çin'in ardından bu teknolojiye ulaşan üçüncü ülke konumuna yükseldi.

Testin Öne Çıkan Detayları:

Uçuş Profili: Noshiro Test Merkezi'nde gerçekleştirilen ve toplamda 40 saniye süren testte RV-X, 11 metre yüksekliğe çıktı ve dik konumunu koruyarak 16 metre yatay hareket etti.

Noshiro Test Merkezi'nde gerçekleştirilen ve toplamda 40 saniye süren testte RV-X, 11 metre yüksekliğe çıktı ve dik konumunu koruyarak 16 metre yatay hareket etti. Donanım: 7,3 metre uzunluğundaki roket, iniş darbesini hafifleten dört adet özel darbe emici ayakla donatıldı.

7,3 metre uzunluğundaki roket, iniş darbesini hafifleten dört adet özel darbe emici ayakla donatıldı. Gelecek Hedefi: JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries ortaklığında yürütülen projenin bir sonraki aşamasında roketin 100 metre irtifaya çıkarılması planlanıyor.

Uzay Rekabeti Kızışıyor

Japonya'nın bu adımı, Çin'in Long March 10B roketini başarıyla indirmesinden sadece bir gün sonra geldi. Projenin nihai amacı, mevcut tek kullanımlık H3 roketlerinin yerini alarak uzaya erişimi çok daha ucuz ve sürdürülebilir hale getirmek. Şu anda SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle domine ettiği ve fırlatma maliyetlerini dramatik ölçüde düşürdüğü bu stratejik pazarda, Asya'nın iki dev uzay gücü de artık rekabete güçlü bir şekilde dahil olmuş durumda.