Sıradan plastik katkı maddesi, esnek oled ekranlarda çığır açıyor

Chicago Üniversitesi Pritzker Moleküler Mühendislik Okulu (UChicago PME) araştırmacıları, sıradan bir plastik yumuşatıcının ışık yayan polimer filmlere karıştırıldığında malzemeyi hem daha parlak hem de çok daha esnek hale getirdiğini keşfetti.

BEKLENMEDİK VE BASİT BİR ÇÖZÜM

Nature Communications dergisinde yayımlanan ve Doç. Dr. Sihong Wang ile lisans öğrencisi Glingna Wang liderliğinde yürütülen araştırma, esnek OLED ekran teknolojisindeki temel zorluklardan birini pratik bir şekilde çözüyor. Eskiden karmaşık kimyasal yapılar tasarlamaya odaklanan bilim insanları, bu kez ticari olarak yaygın şekilde bulunan dioktil ftalat (DOP) adlı katkı maddesini kullanarak oldukça basit bir yöntem geliştirdi.

Bu katkı maddesi, polimer zincirleri arasında fiziksel boşluklar yaratarak iki büyük etki yarattı:

Artan Verimlilik: Polimerlerin birbirini engelleyerek ışık enerjisini kaybetmesi (konsantrasyon sönümlemesi) önlendi. Verimlilik %60'tan teorik maksimum olan yaklaşık %100'e fırladı.

Polimerlerin birbirini engelleyerek ışık enerjisini kaybetmesi (konsantrasyon sönümlemesi) önlendi. Verimlilik %60'tan teorik maksimum olan yaklaşık %100'e fırladı. Yüksek Esneklik: Malzemenin çatlama-esneme sınırı %5'ten %110'un üzerine çıktı.

Üstelik bu yaklaşım tek bir malzemeyle sınırlı kalmayıp, farklı yapıdaki birçok ışık yayan polimerde de başarıyla çalışıyor.

Bu buluş; geleceğin giyilebilir elektronik cihazları, insansı robotları, 3 boyutlu ekranları ve ışık bazlı biyomedikal teknolojileri için ten kadar yumuşak ve yüksek verimli ekranların üretilmesine öncülük edecek.