WhatsApp'tan kullanıcı deneyimini zenginleştirecek 4 yeni özellik

Meta bünyesinde faaliyet gösteren şirket, küresel çapta dağıtımına başlanan bu yeniliklerle hem erişilebilirliği hem de multimedya paylaşımını hedefliyor.

İşte WhatsApp'a eklenen dikkat çekici yenilikler:

iPad Üzerinden Doğrudan Kayıt: Geçtiğimiz yıl iPad'ler için özel sürümü yayınlanan WhatsApp, artık akıllı telefona bağlantı ihtiyacı duymadan, kullanıcıların doğrudan tablet üzerinden hesap oluşturmasına ve uygulamaya kaydolmasına olanak tanıyor.

Geçtiğimiz yıl iPad'ler için özel sürümü yayınlanan WhatsApp, artık akıllı telefona bağlantı ihtiyacı duymadan, kullanıcıların doğrudan tablet üzerinden hesap oluşturmasına ve uygulamaya kaydolmasına olanak tanıyor. Gelişmiş Otomobil Entegrasyonu: Araç içi sistemlerden Apple CarPlay ve Android Auto için WhatsApp deneyimi baştan aşağı yenilendi. Kullanıcılar artık sürüş güvenliğinden ödün vermeden mesajları dinleyip sesli yanıtlayabilecek, arama geçmişine ve favorilerine araç ekranından hızlıca erişebilecek.

Araç içi sistemlerden Apple CarPlay ve Android Auto için WhatsApp deneyimi baştan aşağı yenilendi. Kullanıcılar artık sürüş güvenliğinden ödün vermeden mesajları dinleyip sesli yanıtlayabilecek, arama geçmişine ve favorilerine araç ekranından hızlıca erişebilecek. Sohbet İçi PDF Düzenleme: Masaüstü ve web sürümlerinde Adobe Acrobat altyapısıyla desteklenen bu özellik sayesinde, PDF dosyaları bilgisayara indirilmeden doğrudan WhatsApp içinde açılabiliyor. Ayrıca belge üzerinde metin vurgulama ve not ekleme gibi pratik düzenlemeler anında yapılabiliyor.

Masaüstü ve web sürümlerinde Adobe Acrobat altyapısıyla desteklenen bu özellik sayesinde, PDF dosyaları bilgisayara indirilmeden doğrudan WhatsApp içinde açılabiliyor. Ayrıca belge üzerinde metin vurgulama ve not ekleme gibi pratik düzenlemeler anında yapılabiliyor. Durumlarda Müzik Paylaşımı: Kullanıcıların sosyal etkileşimini artıracak bu adımla birlikte, Apple Music veya Spotify üzerinden dinlenen favori şarkılar doğrudan WhatsApp "Durum" sekmesinde paylaşılabilecek.

Bu güncellemeler dünya genelindeki kullanıcılara kademeli olarak sunulduğu için özelliklerin tüm cihazlarda aktif hale gelmesi birkaç gün sürebilir.