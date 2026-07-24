Google, Android için Chrome'u sessizce geliştirdi: Kaydırma takılmaları %48 azaldı

Şu sıralar dikkatler yapay zeka ve Gemini entegrasyonuna çevrilmiş olsa da, Google tarayıcının temel performansını iyileştirmeyi de ihmal etmedi. Kullanıcılar ekranda gezinirken sayfanın parmak hareketlerine yetişememesi sonucu oluşan saliselik duraksamalar, insan gözü tarafından kolayca fark ediliyor ve gezinme hissini bozuyordu.

Bu sorunun çözümü sanıldığı kadar basit değildi. Chrome'un güvenlik ve kararlılık amacıyla birden fazla süreç (process) çalıştıran karmaşık mimarisi, görüntü oluşturma sırasında küçük gecikmelerin birikmesine yol açıyordu. Google, bu darboğazları tespit etmek için aylarca süren analizler yaptı. Ardından; dokunma girdilerinin işlenmesini hızlandıran, süreçler arası iletişimi iyileştiren ve yükün büyük kısmını GPU'ya aktaran yapısal değişikliklere imza attı.

Sistem girdilerine daha iyi öncelik verebilmek için Android ekibiyle de ortak çalışmalar yürütüldü. Yapılan bu çok yönlü optimizasyonlar sayesinde Chrome, artık kullanıcılara eskisinden çok daha dengeli, doğal ve kesintisiz bir internet deneyimi sunuyor.