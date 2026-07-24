WhatsApp'tan radikal karar: O alışkın olduğumuz görüntü tamamen tarih oluyor!

Geçtiğimiz ay kullanıcılara tanıtılan "Liquid Glass" arayüz yeniliklerini tamamlayan bu önemli değişiklik, uygulamanın görsel kimliğini iMessage gibi popüler mesajlaşma standartlarına daha da yaklaştırarak kullanıcılara ferah bir deneyim sunuyor.

Yeni tasarım sayesinde, sohbet ekranındaki eski köşeli hatlar yerini oldukça hafif bir görünüme bırakıyor. Güncelleme yalnızca metin balonlarını değil, paylaşılan medya dosyalarını da doğrudan kapsıyor. Artık fotoğraf, video ve GIF gibi içeriklerin etrafındaki belirgin çerçeveler tamamen kaldırılarak sohbet akışına çok daha doğal ve kesintisiz bir entegrasyon sağlanıyor. Ancak, grup sohbetlerinde veya iletilen mesajlarda göndereni belirten bağlamsal başlıkların korunması gerektiğinden, bu spesifik alanlarda çerçevesiz tasarım sadece kısmi olarak tercih ediliyor.

Uzun yıllardır sabit kalan sohbet arayüzünde köklü bir estetik iyileştirmeye giden WhatsApp, bu modernleşme adımını şu an için TestFlight üzerinden yalnızca sınırlı sayıdaki beta test kullanıcısına ulaştırıyor. Genel kullanıcı deneyimini daha akıcı ve güncel hale getirmeyi hedefleyen bu yeni arayüzün, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm iOS kullanıcılarına kademeli olarak dağıtılması planlanıyor.