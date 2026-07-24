Windows 11 kullanıcıları şokta! Microsoft sizi gizlice izliyor olabilir mi?

Değiştirilebilen IP adreslerinin veya kullanıcıların sıfırlayabildiği reklam kimliklerinin aksine, GDID cihaza uzun vadeli ve kalıcı olarak entegre ediliyor. Microsoft'un açıklamasına göre bu sistem şu amaçlarla kullanılıyor:

Cihaz yönetimi ve kullanım analizi.

Uygulama güvenliğinin sağlanması.

Dolandırıcılık faaliyetlerinin tespiti.

Şirket, bu kimliğin kişisel bilgileri veya kullanıcı dosyalarını içermediğini, yalnızca gerekli izinlere sahip olan servisler tarafından kısıtlı olarak erişilebildiğini vurguluyor.

Gizlilik Endişeleri Büyüyor Microsoft, sistemin kullanıcıları fişlemek veya izlemek için değil, güvenlik amacıyla geliştirildiğinin altını çizse de uzmanlar oldukça temkinli. Kalıcı bir kimlik, aynı cihazın birden fazla hizmet üzerinden hassas bir şekilde takip edilmesine olanak tanıyor. En büyük endişe kaynağı ise Microsoft'un, bu tanımlayıcının kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılabileceğine veya sıfırlanabileceğine dair hiçbir seçenek sunmaması.