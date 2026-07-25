Avrupa'nın uzayda stratejik özerklik hedefi: Ortak hareket ve yerli teknoloji şart

Fransa Askerî Okul Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Yüzbaşı Béatrice Hainaut, Avrupa ülkelerinin egemenlik konusunda büyük ölçüde hemfikir olmasına rağmen, bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda ortak bir vizyon eksikliğine dikkat çekti. Hainaut ayrıca, alçak Dünya yörüngesinde (LEO) nesnelerin interneti (IoT) uydularının eksikliğinin Avrupa için önemli bir eksiklik olduğunu belirtti.

Avrupa Uzay Politikaları Enstitüsü'nden Julien Potin, stratejik özerkliğin sadece eylem ve karar alma değil, "kendi başına düşünebilme" ve sorunları tanımlayabilme yeteneği olduğunu vurguladı. Uzaya bağımsız erişim, yabancı aktörlere bağımlılık ve ABD silah ticareti düzenlemelerine (ITAR) tabi olmayan teknolojilerin geliştirilmesini en büyük zorluklar olarak sıralayan Potin, bu zafiyetlerin nükleer caydırıcılık ve füze savunması gibi alanları da etkilediğini ifade etti.

Leicester Üniversitesi'nden Raúl González Muñoz ise stratejik özerkliğin bir izolasyon değil, "hareket etme özgürlüğü" anlamına geldiğini belirterek; Avrupa'nın siyasi kararlarını uygulayabilmesi için gerekli endüstriyel ve teknolojik araçları acilen inşa etmesi gerektiğinin altını çizdi.